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Почему на Руси в день Николая Студеного 17 февраля наши предки боялись звериных игрищ

Почему на Руси в день Николая Студеного 17 февраля наши предки боялись звериных игрищ

Почему на Руси в день Николая Студеного 17 февраля наши предки боялись звериных игрищ Ксения Кирпик В календаре праздников 17 февраля отмечается несколько торжественных событий, включая День спонтанного проявления доброты, Международный день кота и День построения воздушных замков.

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