Почему на Руси в день Николая Студеного 17 февраля наши предки боялись звериных игрищ Ксения Кирпик В календаре праздников 17 февраля отмечается несколько торжественных событий, включая День спонтанного проявления доброты, Международный день кота и День построения воздушных замков.