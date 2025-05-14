В Смоленске задержана местная жительница, участвовавшая в мошеннической схеме

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска регионального УМВД совместно с коллегами из МО МВД России «Сафоновский» задержана 22-летняя жительница Смоленска, подозреваемая в мошенничестве.
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