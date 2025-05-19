Назван мешающий карьерному росту фактор

Психологическая разгрузка после работы отрицательно влияет на карьерное продвижение. Исследование, опубликованное в журнале Organizational Behavior and Human Decision Processes, выявило парадокс: менеджеры признают, что «отключение» от работы в нерабочее время помогает сотрудникам восстанавливаться и повышает их продуктивность.
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