Назван мешающий карьерному росту фактор

Психологическая разгрузка после работы отрицательно влияет на карьерное продвижение. Исследование, опубликованное в журнале Organizational Behavior and Human Decision Processes, выявило парадокс: менеджеры признают, что «отключение» от работы в нерабочее время помогает сотрудникам восстанавливаться и повышает их продуктивность.