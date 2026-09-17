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Суд Казанның Мәскәү районындагы медицина үзәген ике айга япты

Суд Казанның Мәскәү районында хирургия һәм проктология үзәге эшен 60 тәүлеккә туктатты. Бу хакта Федераль суд приставлары хезмәтенең ТР буенча идарәсе матбугат хезмәте хәбәр итә.

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