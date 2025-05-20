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«Центр подготовки глобальных русофобских проектов»: Amnesty International запрещена в России

«Центр подготовки глобальных русофобских проектов»: Amnesty International запрещена в России

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Владимир
Слишком медленно работает наша Прокуратора. Эту контору надо было лет 20 назад прикрыть.
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