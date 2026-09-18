Песков: у властей РФ нет планов призвать в армию 300 тыс. человек по мобилизации

У российских властей нет планов по призыву в армию 300 тыс. человек до конца 2026 года. Об этом заявил RTVI пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию Bloomberg о якобы подготовке "скрытой мобилизации" и связанных с этим опасениях чиновников.