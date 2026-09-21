День Кегри — карельский праздник урожая пройдёт 26 сентября в деревне Стан (пос. Лочкино, г. Лихославль).
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