Революционные белковые волокна для экологичной электроники: открытие 2024 года Максим МорозовУчёные из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии успешно разработали белковые волокна, производимые бактериями, которые способны проводить и даже генерировать электричество, используя влагу из атмосферы.
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