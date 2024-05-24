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Революционные белковые волокна для экологичной электроники: открытие 2024 года

Революционные белковые волокна для экологичной электроники: открытие 2024 года

Революционные белковые волокна для экологичной электроники: открытие 2024 года Максим МорозовУчёные из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии успешно разработали белковые волокна, производимые бактериями, которые способны проводить и даже генерировать электричество, используя влагу из атмосферы.

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