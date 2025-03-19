Боец СВО Платон Маматов раскрыл, как армия справится с мораторием на удары по энергетике Украины

МОСКВА, 19 марта, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом выдвинул условия для достижения мира на Украине и согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергетике.
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