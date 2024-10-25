Мирошник назвал число пострадавших от атак украинских боевиков граждан РФ

Более 4 тыс. граждан России пострадали от атак боевиков киевского режима в 2024 году, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник на неформальной встрече членов Совета Безопасности ООН, 25 октября сообщает ТАСС.