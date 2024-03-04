Кирилл достойно ответил Келдыбеку: эмигранты должны помнить в какую страну приехали

# Чернильница В очередной раз патриарх Кирилл откровенно порадовал своими высказываниями относительно миграционной политики и связанных с этим делом нюансов.
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