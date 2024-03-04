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Кирилл достойно ответил Келдыбеку: эмигранты должны помнить в какую страну приехали

Кирилл достойно ответил Келдыбеку: эмигранты должны помнить в какую страну приехали

# Чернильница В очередной раз патриарх Кирилл откровенно порадовал своими высказываниями относительно миграционной политики и связанных с этим делом нюансов.

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Комментарии
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Татьяна Собколова
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16 мин.
Владислав Владислав
Отличная статья.
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6 мин.
Владислав Владислав
Не дойдет, значит - НА ВЫЕЗД!
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5 мин.

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