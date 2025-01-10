NYP: Трамп на похоронах Картера предложил Обаме найти тихое место для беседы

Избранный глава Белого дома Дональд Трамп во время церемонии прощания с бывшим американским президентом Джимми Картером предложил бывшему лидеру США Бараку Обаме найти "тихое место", чтобы обсудить некоторые вопросы.
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