Отключение электроэнергии в Новоаннинском районе ⚡️⚡️⚡️ 31 мая, с 8 до 10 часов (на 15 - 30 мин) и с 14 до 16часов (на 15 - 30 мин) отключат электроэнергию у всех потребителей по адресам: x.