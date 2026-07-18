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Царьград

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Фонд НАТО назвал главное преимущество Европы перед Россией и Китаем

Фонд НАТО назвал главное преимущество Европы перед Россией и Китаем

Сливаться, чтобы побеждать: в НАТО дали совет европейским оборонным компаниям.Европа способна мобилизовать частный капитал для оборонных технологий быстрее конкурентов — это её главное преимущество перед Россией, Китаем и Ираном.

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