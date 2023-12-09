Джейсон Стэйтем не хочет играть в супергеройских фильмах из-за колготок: “Мн...

Джейсон Стэйтем не хочет играть в супергеройских фильмах из-за колготок: “Мне нравятся фильмы старой школы”Звезда боевиков Джейсон Стейтем объяснил, почему ему неинтересно играть роль супергероя, несмотря на то, что этот жанр до сих пор остается самым популярным в Голливуде и в кинопроизводстве блокбастеров.
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