«Гаражную амнистию» в России продлили на пять лет

Госдума РФ приняла закон, продлевающий «гаражную амнистию» на пять лет - до сентября 2031 года. Такая амнистия действует с 1 сентября 2021 года , позволяя гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним.