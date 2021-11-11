Автор: Геворг Мирзаян доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Фото: Владимир Астапкович/ТАСС Я родился и вырос в многонациональном Ташкенте – городе, населенном советскими гражданами, где национальность была признаком, схожим по значимости с цветом волос.
«Кишлачные» националисты пытаются развалить Россию
Комментарии
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Томара Тычкова
Национализм, направленный на сохранение и защиту национальных ценностей коренных граждан России, нужен для патриотического воспитания населения, особенно для недорослей. А вот при осуждении преступников их национальность не имеет значения, акцент должен делаться на тяжести преступления и срок наказания должен зависит от тяжести преступления, национальность тут ни при чем.
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3 час.
Сергей Федосеев
Сергей Шевцов
Деление страны/империи на национальные республики состоялось в период "Двоевластия" (Троцкого и Сталина). Это и была "мина замедленного действия", заложенная в основание СССР(Англия/США играют в долгую). Только в 1927 году, когда Троцкий предпринял демарш: свержение правительства Народных Комиссаров... Сталин сумел противопоставить ему военную силу и разгромить отряды боевиков Троцкого. Именно в декабре 1927 года он сказал с трибуны съезда: ",,,Революция в России победила полностью и окончательно!". До 30-х годов Сталин не обладал всей полнотой власти, и потому не мог противостоять созданию национальных республик, понимая гнусность этого замысла. Сомневаюсь, что нынешняя власть сподвигнется выполнить намерения Сталина, убрать автономии и национальные окраины и создать прежние губернии, по образу и подобию империи Ивана Грозного: для этого необходимо знать и любить наследие своей страны, а среди нынешних чиновников этого не наблюдается, увы.
...поздно пить боржоми... опять идёт великое переселение народов... что будет одному создателю известно...
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2 час.
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