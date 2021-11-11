«Кишлачные» националисты пытаются развалить Россию

Сергей Федосеев

Сергей Шевцов

Деление страны/империи на национальные республики состоялось в период "Двоевластия" (Троцкого и Сталина). Это и была "мина замедленного действия", заложенная в основание СССР(Англия/США играют в долгую). Только в 1927 году, когда Троцкий предпринял демарш: свержение правительства Народных Комиссаров... Сталин сумел противопоставить ему военную силу и разгромить отряды боевиков Троцкого. Именно в декабре 1927 года он сказал с трибуны съезда: ",,,Революция в России победила полностью и окончательно!". До 30-х годов Сталин не обладал всей полнотой власти, и потому не мог противостоять созданию национальных республик, понимая гнусность этого замысла. Сомневаюсь, что нынешняя власть сподвигнется выполнить намерения Сталина, убрать автономии и национальные окраины и создать прежние губернии, по образу и подобию империи Ивана Грозного: для этого необходимо знать и любить наследие своей страны, а среди нынешних чиновников этого не наблюдается, увы.