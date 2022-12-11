Андрей Карнеев: Россия в современном мире создаёт возможность манёвра для других стран

О нюансах восточного вектора, о ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, дипломатических преимуществах России, экономических и культурных связях, и о многом другом в интервью ИА PrimaMedia с профессором Андреем Карнеевым, руководителем школы востоковедения Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ Высшей школы экономики.