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Андрей Карнеев: Россия в современном мире создаёт возможность манёвра для других стран

Андрей Карнеев: Россия в современном мире создаёт возможность манёвра для других стран

О нюансах восточного вектора, о ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, дипломатических преимуществах России, экономических и культурных связях, и о многом другом в интервью ИА PrimaMedia с профессором Андреем Карнеевым, руководителем школы востоковедения Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ Высшей школы экономики.

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