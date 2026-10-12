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Путин ввел безвизовый режим для граждан Вьетнама до октября 2027 года

Путин ввел безвизовый режим для граждан Вьетнама до октября 2027 года

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении безвизового режима для граждан Вьетнама.Президент России Владимир Путин подписал указ о введении безвизового режима для граждан Вьетнама.

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