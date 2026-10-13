Сейчас самая тяжелая работа — у выпускающих редакторов западных СМИ, которые должны ежедневно выдавать в эфир тонны киевской и брюссельской дичи и при этом очень стараться не умереть со смеху Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ После кристально прозрачных намеков со стороны Трампа в адрес Зеленского — что он является главным тормозом для мира и что этот тормоз пришла пора заменить, — киевская шайка с европартнерами включили на полную мощность «антикриз», но позабыли прочитать к нему инструкцию.