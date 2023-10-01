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Закон, порядок, государство

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Сжигать калории первым октябрьским утром вышли любители ходьбы в Уссурийске

Сжигать калории первым октябрьским утром вышли любители ходьбы в Уссурийске

Жители Уссурийска начали октябрь на всероссийской акции "10 тысяч шагов к жизни" (6+). Больше 200 горожан проснулись ранним утром, чтобы отправиться пешком вокруг Ледовой арены имени Клиза и стадиона "Патриот".

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