В рамках "большого проекта по исламизации России" взялись уже за детей. Тревогу в связи с этим в прямом эфире забил политолог Николай Севостьянов: "Это очень опасно".
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«Ислам – это абсурдная религия для аморальных бедуинов.
Ислам – это разлагающийся труп отравляющий нашу жизнь, не что иное, как омерзительная мертвечина.»
Мустафа Кемаль Паша Ататюрк. Первый президент Турции.
А вот в Царской России был порядок. И не было проблем с мигрантами. Каждый знал свое место. Нужно возвращаться к самодержавию Романовых, а не сокрушаться в Интернете. Подробности в программе Монархической партии на моих страницах ВКонтакте и в Одноклассниках.
Очищать многонациональную от такого наплыва "друзей", пусть все живут в своих норках и просто ездят в гости на экскурсии по визам. русский народ добрый, но зашоренный, дума коррумпированная вся полностью, полиция и суды - взяточники, русского за защиту своей семьи - судят и штрафуют, а мигрантов за изнасилования, избиения и грабежи - просто отпускают...
ДОКОЛЕ БУДУТ НОГИ ВЫТИРАТЬ О РУССКИЙ НАРОД???
Этот пацан Кравцов чего молчит. Мозги совсем отсохли?
А ПУТИН ТОЖЕ У НАС ИСЛАМ УЖЕ ПРИНЯЛ ? СКОЛЬКО ЕЩЁ БУДЕТЕ ИСПЫТЫВАТЬ РОССИЯН ?
Если подобное имело место быть, то учителя или директора и другого чиновника от образования, одобрившего это, нужно наказывать, притом жёстко, минимум выгонять из образования. Ничего не имею против мусульман и других религий, но активное навязывание преступно.
Мы потеряем будущее России!!!