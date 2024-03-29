Армяне претендует на Ростовскую область. Всё, что нужно знать о проекте "Великая Армения" от диаспор

Сегодня Армения - небольшая страна, расположенная среди гор и не имеющая выхода к морю. Но было время, когда она называлась Великой Арменией и простиралась от моря до моря.
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