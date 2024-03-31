Предложения бизнес-омбудсмена Карелии поддержаны экспертным советом по ОРВ

27 марта Уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Гнетова приняла участие в работе экспертного совета по вопросам оценки регулирующего воздействия, экспертизы, оценки применения обязательных требований, связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.
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