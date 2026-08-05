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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шварц о Тюкавине: «Он великолепен как футболист и человек. Не всегда получается забить, нужно набраться времени и терпения»

Главный тренер « Динамо »  Сандро Шварц высказался о проблемах  Константина Тюкавина с результативностью.

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