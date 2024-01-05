За время спецоперации 272 человека получили звание «Герой России»

Звание «Герой России» за время спецоперации получили 272 человека, сообщило 5 января Минобороны РФ.«272 человека стали Героями России в ходе специальной военной операции», — сказано в заявлении российского оборонного ведомства.
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