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За время спецоперации 272 человека получили звание «Герой России»

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Звание «Герой России» за время спецоперации получили 272 человека, сообщило 5 января Минобороны РФ.«272 человека стали Героями России в ходе специальной военной операции», — сказано в заявлении российского оборонного ведомства.

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