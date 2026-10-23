Пятидневные сборы «Основы военной подготовки» прошли 107 учеников школы № 1474» в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», который находится в Московской области.
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