Полный список крещенских купелей стал известен в Новосибирске

Стало известно, где в 2024 году будут располагаться организованные места для омовения. Всего в региональном центре будет открыто шесть купелей, возле которых будут дежурить спасатели, полицейские и врачи.
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