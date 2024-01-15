Sibkray.ru
ОбществоПроисшествияВ России и в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Sibkray.ru

248 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Друзина
    Пипец, всего выслано 3 мигранта, смех. Выдворить всех нарушевших с семьями и диаспорами.Привлекли 253 лиц...
  • Михаил Федоров
    Наверно Путин виноват! Все беды на нашего родного Президента, а нет бы пару чиновников к столбу привязать и раздеть н...Полный провал: за...
  • Сергей Туренко
    Россия - толерантная страна. Однако если к нам приходят со своим уставом и пытаются установить свои порядки - быть бе...Любите и уважайте...

Полный список крещенских купелей стал известен в Новосибирске

Полный список крещенских купелей стал известен в Новосибирске

Стало известно, где в 2024 году будут располагаться организованные места для омовения. Всего в региональном центре будет открыто шесть купелей, возле которых будут дежурить спасатели, полицейские и врачи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх