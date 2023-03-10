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Билялетдинов после 6:1 с «Нефтехимиком»: «За такие силовые, как против Дыняка, надо наказывать заброшенными шайбами»

Зинэтула Билялетдинов оценил силовой прием против форварда «Ак Барса» Никиты Дыняка. Казанцы разгромили «Нефтехимик» (6:1) в 5-м матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина.

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