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Повредивший голову после падения на скользкой дороге петербуржец умер в больнице

Повредивший голову после падения на скользкой дороге петербуржец умер в больнице

Пожилой петербуржец, поскользнувшийся на гололеде в Петроградском районе, скончался в больнице. Пенсионер поступил в медицинское учреждение с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга в тяжелом состоянии, пишет телеканал 78.

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