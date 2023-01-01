Повредивший голову после падения на скользкой дороге петербуржец умер в больнице

Пожилой петербуржец, поскользнувшийся на гололеде в Петроградском районе, скончался в больнице. Пенсионер поступил в медицинское учреждение с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга в тяжелом состоянии, пишет телеканал 78.