Участник программы «Время героев» стал сенатором от Курской области

Алексей Кондратьев, один из участников первого набора кадровой программы для ветеранов и участников спецоперации «Время героев», назначен на должность сенатора от Курской области в Совете Федерации, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов.
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