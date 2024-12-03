В Южной Корее ввели военное положение: парламент заблокирован

СЕУЛ, 3 декабря, ФедералПресс. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения на фоне угрозы импичмента, передает корейское агентство Yonhap со ссылкой на администрацию главы государства.
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