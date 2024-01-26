350 метров и 16 592 контейнера: представлен самый большой в мире контейнеровоз на зеленом метаноле

Moller-Maersk представила самый большой в мире контейнеровоз Ane Maersk, работающий на зеленом метаноле, который был построен на корейской верфи Hyundai Heavy Industries в городе Ульсан, сообщает Bloomberg.
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