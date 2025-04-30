Дальность стрельбы до 80 км: Южная Корея показала концепт самоходной гаубицы K9A3

Концепт K9A3 на переднем планеЮжнокорейская компания Hanwha Aerospace показала первое изображение своего перспективного продукта – новой модификации самоходной гаубицы K9 Thunder, получившей обозначение K9A3.
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