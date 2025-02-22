Мифы об уборке, о которых пора забыть

В интернете можно найти огромное количество самых разных лайфхаков по уборке. Какие-то из них действительно полезные и существенно облегчают наведение порядка в квартире, а какие-то лишь пускают пыль в глаза.
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