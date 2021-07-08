Банки.ру

95 252 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Шиховцев
    "Россия - страна невозможностей", для простых людей. Сейчас, когда обычный арбуз стоит 500 рублей и является роскошью...Правительство выд...
  • Виктор Шиховцев
    Иностранные инвесторы будут рады повышенным дивидентам, которые утекут из нашей страны.СберБанк нарастил...
  • Виктор Шиховцев
    Открытие, самый гнусный банк в отношении к своим клиентам.​Банк «Открытие» ...

Дольщиков жилья в новостройке с измененной площадью освободили от налога при его продаже

Федеральный закон № 305-ФЗ от 2 июля 2021 года освободил собственников жилья в новостройке, столкнувшихся с увеличением его стоимости после ввода дома в эксплуатацию, от налога при перепродаже этой квартиры по истечению минимального срока владения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх