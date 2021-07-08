Дольщиков жилья в новостройке с измененной площадью освободили от налога при его продаже

Федеральный закон № 305-ФЗ от 2 июля 2021 года освободил собственников жилья в новостройке, столкнувшихся с увеличением его стоимости после ввода дома в эксплуатацию, от налога при перепродаже этой квартиры по истечению минимального срока владения.