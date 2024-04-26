Просто кладбище военной техники НАТО: Замглавы МИД КНДР сделал заявление о конфликте в Украине Ирэн ОрлонскаяПоддержка Украины, согласно заявлению министра иностранных дел Северной Кореи Има Чхон Иля, представляет собой проявление солидарности в поддержку украинских властей и поддержание их стабильности.