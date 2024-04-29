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Царьград

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Поддубный: Под Часов Яром ликвидированы два элитных подразделения спецслужб Украины

Поддубный: Под Часов Яром ликвидированы два элитных подразделения спецслужб Украины

На Авдеевском направлении могли быть уничтожены две группы элитных подразделений ГУР и ССО Украины.Военкор ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что под Часов Яром, а также на Авдеевском участке фронта, предположительно уничтожены элитные подразделения спецслужб Украины.

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