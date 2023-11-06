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Осада Газы, слова Элияху, обращение ЕК, приглашение Гольдштейна, произраильский релокантский марафон

Осада Газы, слова Элияху, обращение ЕК, приглашение Гольдштейна, произраильский релокантский марафон

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил о полном окружении 700-тысячного города Газа, одного из древнейших на планете: "Сегодня силы ЦАХАЛ из пехотной бригады «Голани» окружили город Газа, вышли к морю и удерживают позиции.

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