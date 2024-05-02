В Госдуму внесли проект об отмене штрафов за тонировку передних боковых стекол

В Государственную думу Российской Федерации внесли на рассмотрение законопроект, который предполагает отменить штрафы за тонировку передних боковых стекол, если их светопропускание составляет не менее 50% от установленного показателя.
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