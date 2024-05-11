В Рязанской области в ночные и утренние часы ожидаются заморозки до -3°С

По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в период с 12 по 14 мая в ночные и утренние часы на территории Рязанской области местами ожидаются заморозки до -3°С.
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