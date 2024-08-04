Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 079 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Молодцы!Хватит терпеть пришлых,особенно с Украины!Guardian: протест...
  • Е Пронина
    а, еще чего дать? обнаглел вконец)Кадыров попросил ...
  • Mikhail Stepanov
    Сволочь чухонская, ответить все равно придется!Премьер Финляндии...

Трамп поздравил Путина с «великолепной сделкой» по обмену заключенными

Трамп поздравил Путина с «великолепной сделкой» по обмену заключенными

Участник президентской гонки и экс-лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину поздравительное сообщение, отметив, что он великолепно провёл обмен находившимися в заключении гражданами с державами Запада.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх