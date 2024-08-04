Трамп поздравил Путина с «великолепной сделкой» по обмену заключенными

Участник президентской гонки и экс-лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину поздравительное сообщение, отметив, что он великолепно провёл обмен находившимися в заключении гражданами с державами Запада.
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