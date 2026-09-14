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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оби Микел о продаже Энцо: «Челси» провалился, не усилив центр полузащиты. У нас 125 млн фунтов в банке, но мы страдаем. Мы не можем постоянно забивать по 5 голов, чтобы выиграть»

Джон Оби Микел отметил, что « Челси » нуждается в усилении полузащиты после продажи Энцо Фернандеса.

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