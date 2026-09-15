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Вагоны дальнего следования оборудуют табличками со шрифтом Брайля

Вагоны дальнего следования оборудуют табличками со шрифтом Брайля

Все новые и отремонтированные вагоны поездов дальнего следования в России получают таблички со шрифтом Брайля, в перспективе ими оборудуют весь парк.

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