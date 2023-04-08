Аргументы недели

98 613 подписчиков

Экс-спикер НМ ДНР Басурин назвал убийство военкора Татарского агонией украинского режима

Экс-спикер НМ ДНР Басурин назвал убийство военкора Татарского агонией украинского режима

Бывший спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин назвал убийство военного корреспондента Владлена Татарского, который был взорван некоторое время назад на территории Санкт-Петербурга, агонией правящего на Украине режима.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх