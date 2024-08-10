#НамПишут Убедительная просьба откликнуться тех, кто были очевидцами возгорания автомобиля 02.08.2024 в 21:22 по улице Савченко, 50.
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#НамПишут Убедительная просьба откликнуться тех, кто были очевидцами возгорания автомобиля 02.08.2024 в 21:22 по улице Савченко, 50.