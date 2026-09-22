Опубликовано видео с места жесткой посадки самолета в Ульяновской области

Приволжская транспортная прокуратура показала кадры с места, где легкомоторный самолет Х-32 "Бекас" при обработке полей совершил жесткую посадку в Ульяновской области.
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