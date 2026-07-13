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Вольфсон: летом у россиян есть законные основания снизить расходы на ЖКХ

Вольфсон: летом у россиян есть законные основания снизить расходы на ЖКХ

Летом россияне могут законно уменьшить плату за коммунальные услуги. В первую очередь, речь идет о перерасчете за отопление и горячую воду в период профилактических отключений, сообщил член Комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Илья Вольфсон («Единая Россия»).

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