Вольфсон: летом у россиян есть законные основания снизить расходы на ЖКХ

Летом россияне могут законно уменьшить плату за коммунальные услуги. В первую очередь, речь идет о перерасчете за отопление и горячую воду в период профилактических отключений, сообщил член Комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Илья Вольфсон («Единая Россия»).
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