Добрым русским людям слив не надобен - нам одна победа нужна

Где-то полгода тому назад - то есть летом 2024 - некоторые товарищи, которые нам совсем не товарищи, завели разговоры о том, что СВО скоро закончится.
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