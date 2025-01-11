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Добрым русским людям слив не надобен - нам одна победа нужна

Где-то  полгода  тому  назад -  то есть летом 2024 -  некоторые  товарищи, которые  нам  совсем   не товарищи,  завели  разговоры  о том, что  СВО  скоро  закончится.

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