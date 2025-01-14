Жена захваченного ВСУ итальянского шеф-повара обратилась за помощью

Жена захваченного ВСУ итальянца Ченни обратилась за помощью к Москальковой Супруга итальянского шеф-повара Джанни Ченни Екатерина обратилась за помощью после новости о его захвате Вооруженными силами Украины под Купянском, пишет РИА Новости.
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